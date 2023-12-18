ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил президента Египта с переизбранием

22:31
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Это стало свидетельством широкого признания заслуг ас-Сиси

Владимир Путин поздравил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на прошедших в стране президентских выборах.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, российский президент отметил, что это стало свидетельством широкого признания заслуг ас-Сиси в решении социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад египетского лидера в построение и упрочение стратегического партнёрства Москвы и Каира. И подтвердил готовность к продолжению совместной работы по развитию всего комплекса двусторонних связей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.