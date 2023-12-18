Путин поздравил президента Египта с переизбранием

Это стало свидетельством широкого признания заслуг ас-Сиси

Владимир Путин поздравил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на прошедших в стране президентских выборах.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, российский президент отметил, что это стало свидетельством широкого признания заслуг ас-Сиси в решении социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом.

Владимир Путин также высоко оценил личный вклад египетского лидера в построение и упрочение стратегического партнёрства Москвы и Каира. И подтвердил готовность к продолжению совместной работы по развитию всего комплекса двусторонних связей.

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