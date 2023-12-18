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"АвтоВАЗ" заключил соглашение о производстве Lada в Эфиопии

21:38
  • понедельник
  • 18 декабря 2023

Договоренность достигнута на российско-эфиопском бизнес-форуме

"АвтоВАЗ" будет производить автомобили в Эфиопии. Соглашение с Ethio Engineering Group заключил экспортный партнер концерна - компания "Лада экспорт".

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Как сообщили в Роснедрах, договоренность достигнута по итогам российско-эфиопского бизнес-форума и межправительственной комиссии. Соглашение о сборке и производстве российских автомобилей в Эфиопии было подписано в присутствии руководителя ведомства Евгения Петрова.

Ранее в Аддис-Абебе заявили, что российские автомобили будут собирать в республике для внутреннего пользования. Если окажется, что продукция предприятия востребована, начнутся поставки в соседние Судан, Кению и Сомали, передает ТАСС.

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