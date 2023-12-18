Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Петербурге

Возгорание ликвидировано

Пожар в трехкомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге ликвидирован. Жертвой ЧП стал один человек, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, возгорание возникло в квартире площадью 60 квадратных метров в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пламя охватило всю площадь жилья. Спасателям пришлось эвакуировать из опасной зоны 26 человек. Пожар ликвидирован в 20:26 мск.

По данным Следственного комитета, одна из пострадавших госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Районная администрация организовала автобус для обогрева жителей. К настоящему времени люди вернулись в квартиры, передает ТАСС.

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