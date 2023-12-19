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"Не время подъема": профессор ВШЭ Григорьев дал прогноз по мировой экономике на 2024 год

08:09
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Мир озабочен геополитикой

В Америке явно обостряется политический кризис. В каком состоянии находится экономика США? Чем обернулась санкционная война против России для европейских государств? И с какими экономическими итогами подходит к новому году наша страна?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев. 

"Больших величин роста не предвидится. А главное - все политики заняты совершенно другим. Проблемы в Аргентине, проблемы на Ближнем Востоке. Мир озабочен геополитикой, а политические элиты озабочены выживанием на выборах. Это не время подъема", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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