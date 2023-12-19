Противник понес значительные потери

Российские войска отразили десять атак ВСУ на купянском направлении. В районе озера Лиман и Синьковки противник понес значительные потери, уничтожены танк "Леопард-2", самоходка "Гвоздика", три БМП и два БТР.

Армейская авиация нанесла эффективные удары на южнодонецком участке фронта. "Грады" сорвали ротацию украинских подразделений к северу от Артемовска

На краснолиманском направлении в ходе артиллерийской дуэли расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки "Центр" уничтожил орудие противника. Националистов обнаружили с помощью переносного радиолокационного комплекса "Аистенок". Координаты передали экипажу самоходки, который за несколько минут произвел необходимые вычисления и нанес удар по неприятелю. Прямое попадание зафиксировала наша беспилотная авиация.

Пехоту и легкобронированную технику радикалов уничтожают штурмовики Су-25. "Грачи" подобрались к позициям националистов на предельно малой высоте, не попав в зону действия вражеских средств ПВО. Удар нанесли неуправляемыми ракетами С-8. Эти снаряды калибра 80 миллиметров - одни из самых эффективных. Авианаводчик подтвердил - все цели поражены.

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