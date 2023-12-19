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В Минобороны рассказали о подвигах прапорщика Моргунова и сержанта Горшкова

08:13
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Бойцы в зоне спецоперации демонстрируют мужество и героизм

Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных в зоне проведения СВО.

Прапорщик Тимур Моргунов оперативно вернул в строй радиостанцию, которая получила повреждения во время минометного обстрела украинских националистов. Кроме того, Тимур обеспечил нашу колонну терминалами спутниковой связи. Устойчивое управление батальонной группой было восстановлено. Атака противника отражена.

Старший сержант Андрей Горшков с подчиненными выдвинулся к месту повреждения радикалами линий связи с пунктом управления беспилотниками. На какое-то время командование лишилось возможности оценивать изменение остановки на поле боя. Как только связь была налажена, артиллеристы получили координаты целей. Враг потерял большое количество живой силы и веонной техники.

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