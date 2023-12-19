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Операция по эвакуации россиян из сектора Газа завершена

08:19
  • вторник
  • 19 декабря 2023

В столичный аэропорт "Домодедово" прибыла заключительная группа

Спецборт МЧС доставил в Москву заключительную группу россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

В столичный аэропорт "Домодедово" прибыли 73 человека, среди них 45 детей. Некоторые сразу направились к родственникам, остальные в центры временного размещения.

Прибывшим оказывается вся необходимая помощь. Как сообщили эвакуированные, для мирных жителей в секторе Газа безопасных районов почти не осталось.

За время палестино-израильского конфликта наши спасатели вывезли из опасной зоны более 1100 человек, около половины из них - дети.

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