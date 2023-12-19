На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

Погибли более 115 человек

По меньшей мере 116 человек погибли и сотни получили травмы в результате мощного землетрясения на северо-западе Китая. Серия толчков магнитудой до шести и двух зафиксирована в провинции Ганьсу.

В ряде районов нет электро- и водоснабжения, повреждены дороги, разрушены дома. Для поисков выживших и устранения последствий привлечены полторы тысячи пожарных и спасателей. Еще столько же готовятся к отправке в зону бедствия.

При этом рано утром на северо-западе Китая - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки ощущали и в соседнем Казахстане, в городе Алма-Ата.

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