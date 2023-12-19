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В Исландии началось извержение вулкана

08:23
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Жители города Гриндавик были эвакуированы еще в начале ноября

В Исландии землетрясение стало причиной извержения вулкана. Оно началось около двух часов ночи по московскому времени.

Жители ближайшего города Гриндавик были эвакуированы еще в начале ноября, когда стало известно, что прямо под населенным пунктом скопилось огромное количество лавы. Для ее сдерживания возведены защитные барьеры. Однако они могут не выдержать.

Длина образовавшейся трещины уже достигла четырех километров. А огненные потоки сейчас находятся всего в двух километрах от города и продолжают движение.

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Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
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