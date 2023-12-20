Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Будьте внимательны к близким

Овны

Луна пришла в ваш знак и сразу же устроила стычку с Меркурием. Из-за этого вы можете быть нервными и эмоциональными, так что держите под контролем свои реакции.

Тельцы

Вы что-то забыли, хотели доделать, но руки так и не дошли. Сегодня тот самый день, когда такие мелкие грешки могут выплыть наружу. Скорее наведите порядок в делах!

Близнецы

Не давайте сегодня в долг, если хотите получить свои деньги обратно. Впрочем, иногда ради дружбы можно и пожертвовать какой-то суммой в пределах разумного, верно?

Раки

Нервный рабочий день, увы, ожидает сегодня представителей этого знака, особенно работающих в женском коллективе. Впрочем, вы вполне можете избежать стрессов, ограничив общение с окружающими.

Львы

У вас прибавится хлопот на работе или придется подменить кого-то из коллег. Зато день пройдет быстро, а вы научитесь делать то, чего не умели еще совсем недавно.

Девы

Посвятите этот день отношениям: уделите внимание важному для вас человеку. Уютный вечер со свечами и ароматным чаем поможет наладить контакт и снять напряжение.

Весы

Вам важна поддержка и одобрение близких - это топливо для вашего успеха. Наберитесь терпения: сегодня возможно непонимание в семье, но через два-три дня это пройдет.

Скорпионы

Вам стоит быть очень внимательными на работе - с документами, перепиской или обменом информацией. Не торопитесь сегодня, делайте все осознанно и вдумчиво.

Стрельцы

Покупки, сделанные на эмоциях, вас разочаруют, поэтому заранее определитесь с тем, на что сегодня потратить деньги. Главное, чтобы это были не новогодние подарки!

Козероги

Будьте внимательны к близким, потому что они сегодня очень ранимы. Даже если вы сильно заняты, найдите для них время или хотя бы доброе слово, чтобы сохранить мир.

Водолеи

Вы можете случайно узнать чужой секрет или обнаружить компромат. Сделайте все, чтобы сохранить это в тайне - так будет мудро и добавит вам плюсик к карме.

Рыбы

Лучшая тактика для вас - пересидеть, переждать, сделать паузу буквально во всех делах, особенно связанных с работой и деньгами. Займитесь подготовкой к Новому году.

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