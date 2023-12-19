Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря

Американцы решили защитить его от хуситов

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 18 декабря, объявил о начале международной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания"), направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений на суда хуситов из Йемена.

Как заявил американский политик, действия хуситов угрожают свободному потоку торговли, подвергают опасности жизни моряков и нарушают нормы международного права.

Это потребовало "новой важной многонациональной инициативы в области безопасности под эгидой Объединенных морских сил" при участии Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшел и Испании, цитирует Остина "Интерфакс".

После эскалации палестино-израильского конфликта к событиям в регионе подключились йеменские хуситы, атаковав в Красном море несколько гражданских судов и американский эсминец. Израильские военные заявили, что при этом были использовано иранское вооружение. Для патрулирования были направлены корабли и подлодка ВМС Израиля.

Западные страны, обеспокоенные обстановкой в Красном море, решили создать коалицию для противодействия атакам мятежников-хуситов на гражданские суда. В нее пообещали войти США, Великобритания, Германия и Франция.

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