Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим пассажиром

В Осло не сочли это достаточным основанием для исключения из санкций

Самолету российской авиакомпании, выполнявшей рейс из Москвы на Кубу, запретили совершить экстренную посадку в аэропорту Норвегии для оказания скорой медицинской помощи умирающему мужчине.

Как пишет Telegram-канал Shot, пассажиру стало плохо через несколько часов после вылета из Шереметьево. По некоторым данным, у него открылось внутренне кровотечение.

Российский экипаж обратился с просьбой об экстренной посадке в ближайший аэропорт по пути следования, но норвежская сторона отказала. Находившиеся в самолете пассажиры рассказали, что после этого пилоты по громкой связи объявили о возвращении в Москву. После приземления воздушного судна в Шереметьево заболевшего передали врачам скорой помощи.

Норвегия при этом заявила, что разрешила российскому лайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы "быстрее долететь обратно".

После начала Россией специальной военной операции Евросоюз в числе прочих антироссийских санкций закрыл свое воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям. При этом допускаются исключения гуманитарного характера.

В немецком издании Wirtschaftswoche, изучив данные портала мониторинга полетов Flightradar24 в 2022 году, заявили, что антироссийские санкции практически не повлияли на гражданское авиационное сообщение в России. Авторы рестрикций делали ставку на то, что три четверти парка гражданской авиации России производится в Евросоюзе, США или Канаде, однако "Запад недооценил решимость России".

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