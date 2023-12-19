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Президент Чехии пообещал Европе плачевный сдвиг на Украине

09:00
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Политик убежден, что ситуация обманет все ожидания Запада

В 2024 году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

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Как заявил политик изданию Seznam Správy, конфликт между Россией и Украиной продолжит развиваться, свою лепту внесут предстоящие выборы президентов России и США.

Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский признал, что ВСУ испытывают нехватку артиллерийских снарядов и были вынуждены сократить масштаб ряда операций из-за снижения иностранной помощи.

При этом спикер Конгресса США Майк Джонсон подчеркивал, что парламентарии готовы утвердить новый транш военной и финансовой помощи Киеву при условии предоставления "внятной стратегии" по реализации средств.   

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