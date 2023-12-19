Собянин: Объемы промышленного производства Москвы за пять лет выросли более чем в два раза

Москва переживает настоящий промышленный бум

Объемы промышленного производства Москвы за последние пять лет выросли более чем в два раза. Как сообщил Сергей Собянин, сейчас в городе работает более 4 тысяч производств.

"Про Москву частенько говорили, что она якобы ничего не производит, а промышленности просто нет места в столице. Но в действительности это абсолютно не так. Московская промышленность не исчезла. Просто она стала другой. Технологии шагнули далеко вперед, и современным предприятиям попросту не нужны огромные площади, которые занимали старые заводы. Напротив, производство стремится быть инновационным, эффективным и экологичным", - рассказал Собянин.

По его словам, на смену заводам-гигантам пришли промышленные кластеры, в которых размещаются несколько смежных по сфере компаний. Сейчас Москва переживает настоящий промышленный бум, отметил Собянин.

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