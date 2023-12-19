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Собянин: Тематическая программа "Новый год в Москве" стартовала на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

09:00
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Она продлится до 14 января

На выставке "Россия" на ВДНХ стартовала тематическая программа "Новый год в Москве". Гостей ждут концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в павильоне №75. Уже в эту субботу, 23 декабря, пройдет встреча с хореографом Егором Дружининым, а 24 декабря - с фигуристкой Аделиной Сотниковой. С 26 по 31 декабря пройдет пройдет квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка".

Подробная программа - на сайте russia.russpass.ru/#three.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей планируют встречать Новый год дома с родными и близкими, однако и у любителей сменить обстановку на каникулах есть масса возможностей. Туристов ждут и жаркие страны - открытых направлений в этом году стало больше; и российские курорты, набирающие популярность.

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