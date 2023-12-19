Альтернатив ей нет, считает постпред России при ООН

Россия убеждена в безальтернативности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и считает, что ее перезапуск соответствует интересам глобальной безопасности. Такое заявление сделал в понедельник, 18 декабря, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш называл СВПД оптимальным вариантом для гарантий мирного характера иранской ядерной программы, сообщает ТАСС.

Надеемся, что и генсек ООН называющий план лучшим возможным способом обеспечения мирного характера иранской ядерной программы, не будет допускать в своих докладах, мягко говоря, спорных элементов, которые ставят под угрозу и без того хрупкие перспективы полноформатного восстановления венских договоренностей.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко указал, что для Тегерана вместо вмешательства в палестино-израильский конфликт "сегодня гораздо важнее решать свои собственные задачи — разобраться с ядерной сделкой, разморозить свои активы".

При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США рассматривают все варианты, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие, и ищут пути пресечения "вредоносной деятельности" Ирана.

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