Ветераны поздравили участников СВО с наступающим Новым годом

Они пожелали им скорейшего возвращения домой с победой

Ветераны поздравили участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. В своем поздравлении они поблагодарили военнослужащих за их подвиги и пожелали скорейшего возвращения домой с победой.

"Дорогие наши защитники Отечества. От имени ветеранов столицы, участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников сердечно поздравляю вас с наступающим 2024-м годом! Вы пришли на смену ветеранам. Мы благодарны вам за то, что вы, продолжая традиции русской армии, успешно защищайте интересы России. Мы верим в вашу победу, мы надеемся на вас. Мы полагаем, что новый год станет годом мира и добра. Мы ждем вас домой с победой", - сказал председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"