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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

09:29
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Военный попросил позаботиться о его семье

Последняя просьба погибшего в Марьинке (ДНР) солдата ВС России Романа Рудакова будет исполнена. Такое распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом накануне вечером сообщили в Минобороны России.

Прощальное послание Романа Рудакова обнаружили на стене одного из домов в Марьинке. Отряд российских бойцов попал в засаду и был окружен, рядом нашли девять тел. Военные держали оборону до последнего.

Роман написал маркером на кирпиче: "Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате". Ему было неполных 22 года, он родом из Батайска Ростовской области.

После обнаружения один из офицеров поручил достать кирпич. Его установят в штабе со знаменем части.

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