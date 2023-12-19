Необходима срочная помощь: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Жукова

У мальчика - редкая и очень агрессивная форма острого лимфобластного лейкоза

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летнего Вани Жукова. У мальчика - редкая и очень агрессивная форма острого лимфобластного лейкоза. После нескольких курсов высокодозной химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии. Но в любой момент болезнь может вернуться. Если ничего не предпринимать - летальный исход неизбежен. Спасти жизнь Вани может только трансплантация костного мозга. Но прежде чем проводить сложную операцию, мальчику необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом, который повысит шансы на выздоровление и минимизирует опасные побочные эффекты. Стоимость лекарства - почти два миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Порой Ваня представляет себя космонавтом. Вокруг много людей, его размещают в ложементах, как настоящего покорителя Вселенной. И надевают маску, похожую на шлем из "Звездных войн". К тотальному облучению Ваню готовит целый коллектив радиологического отделения. После примерки специальной оболочки - контрольное КТ. Лежать не шелохнувшись больше часа - не каждый взрослый выдержит. Но Ваня знает - это для дела.

Почти всю осень мальчик провел в больнице. Здесь встретил свой девятый день рождения, успел привыкнуть к таблеткам, капельницам и очень болезненным процедурам.

Жизнь второклассника Вани резко изменилась в сентябре. Заболел, на первый взгляд, обычной ОРВИ. Но внимательную маму насторожила сыпь, которая стала похожа на синяки с кровоподтеками. Дальше - как в тумане: скорая, больница, срочные анализы. И через два часа диагноз. Страшный и точный. Острый лимфобластный лейкоз.

"Т-клеточный лейкоз достаточно нечасто встречающийся среди лимфобластных лейкозов, но прогностически очень неблагоприятный. Всегда течет очень агрессивно, часто рецидивирует и плохо поддается химиотерапии", - объяснила Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России.

Врачи незамедлительно начали лечение. На протяжении двух месяцев Ваня практически не вставал с постели. У врачей была надежда на высокодозную химиотерапию. Но ее оказалось недостаточно. С помощью химиотерапии удалось добиться ремиссии. Но рак вернется снова и будет еще беспощаднее. Поэтому Ване сейчас необходима срочная пересадка костного мозга. Донор уже найден. Чтобы сложная операция прошла успешно и не дала угрожающих осложнений, нужно дорогостоящее лекарство.

"Если данный препарат мы не сможем применить, у Вани возникнет тяжелая реакция "трансплантат против хозяина". Это иммунологический конфликт, который возникает между клетками донора и клетками самого пациента", - уточнила Федюкова.

Значит, мальчику это может стоить жизни. С лекарством медлить нельзя - на счету каждый день.Но стоит необходимый препарат почти два миллиона рублей. Многодетной семье такую сумму взять негде.

Ваня делает все от него зависящее - терпит боль от бесконечных уколов, сидит на строгой диете, дистанционно учится. Он очень хочет поправиться. Даже написал целый список, что сделает, когда заветный день наступит: "Съездить в Москву, съездить в Карелию... Моя самая большая мечта - выздороветь и съесть много еды!".

Пока же вся еда достаётся любимому питомцу. Но Ваня верит - все будет хорошо. Ведь скоро Новый год. Значит, самое время загадывать свои сокровенные желания.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Жукова, программа 1837

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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