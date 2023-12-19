Политик подсчитал потери иностранных компаний

Вместе с двенадцатым пакетом антироссийских санкций Евросоюза в отношении России введено 18 772 незаконные ограничительные меры. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик написал в своем Telegram-канале, что ЕС своими действиями вредит в первую очередь собственным гражданам и бизнесу. Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов — "эти деньги остались в России".

Как признает одно из ведущих американских изданий, "Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства".

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их собственное решение.

18 декабря был пролонгирован запрет на сделки с долями граждан недружественных стран в стратегических компаниях России. Он касается сделок, меняющих структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.

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