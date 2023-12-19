ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: покинувший Россию западный бизнес оставил 103 млрд долларов

09:41
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Политик подсчитал потери иностранных компаний

Вместе с двенадцатым пакетом антироссийских санкций Евросоюза в отношении России введено 18 772 незаконные ограничительные меры. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
ЕС включил в санкционный пакет пункт о конфискации российских активов

Политик написал в своем Telegram-канале, что ЕС своими действиями вредит в первую очередь собственным гражданам и бизнесу. Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов — "эти деньги остались в России".

Как признает одно из ведущих американских изданий, "Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства".

Президент России Владимир Путин указывал, что наша страна никого не выгоняет — зарубежные компании сами принимают решение об уходе с российского рынка, причем им приходится либо просто оставлять имущество, либо продавать его за бесценок. Но Москва, по словам Путина, не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их собственное решение.

18 декабря был пролонгирован запрет на сделки с долями граждан недружественных стран в стратегических компаниях России. Он касается сделок, меняющих структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.