Сторонники Запада вышли на митинги в Сербии

В стране ранее прошли парламентские и муниципальные выборы

В столице Сербии не утихают волнения после прошедших в стране парламентских и муниципальных выборов. Сторонники занявшего второе место прозападного блока вышли на улицы с требованием аннулировать итоги голосования в Белграде.

От площади перед парламентом протестующие прошли маршем до избиркома. Там они устроили митинг, забросав здание помидорами и рулонами туалетной бумаги, а также попытались снести ограждение. Глава избиркома сообщил о нападениях на госслужащих.

Лидерам оппозиции позволили пройти внутрь для передачи официальных жалоб. После чего они заявили, что объявляют голодовку и не покинут здание до выполнения требований.

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