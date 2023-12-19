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Япония обвинила Россию в несправедливом подходе к спору о Курилах

10:01
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Токио пытается оспорить принадлежность островов

Правительство Японии считает несправедливой позицию России по поводу южной части Курильских островов. Такое заявление сделал во вторник, 19 декабря, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
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Политик назвал территориальный вопрос Японией и Россией нерешенным, а также заявил, что переговоры по этой теме прервались исключительно из-за российской спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо. Правительство (Японии) будет твердо придерживаться позиции по поводу решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения.

В японской Синей книге по дипломатии за 2023 год, выпущенной японскими властями, утверждается, что Северные территории (японское название части островов Курильской гряды, на которые претендует Токио) принадлежат Японии, а Россия является их незаконным оккупантом.

Однако Москва неоднократно подчеркивала неоспоримость российского суверенитета над Курилами и предупреждала Токио, что не собирается обсуждать эту тему.

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