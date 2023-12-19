Американские деньги для Украины закончатся 30 декабря

Сейчас на закупку оружия тратят последний миллиард

Либо проигрываем войну, либо мобилизуем женщин - на Украине пиар-кампания "шерше ля фам" набирает обороты. Не постеснялись присоединиться к ней и мужчины.

"Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны. Потребность в этом колоссальная", - заявил экс-депутат ВР Игорь Луценко.

А вот результаты опроса мужчин на странице в соцсетях одиозного нардепа Марьяны Безуглой, которая и является лицом кампании по тотальной мобилизации. 73 процента патриотов готовы отказаться от украинского гражданства, лишь бы не попасть на фронт. Там холодно и со снарядами напряженка. На условиях анонимности жалуются иностранным репортерам солдаты ВСУ.

"Стало тяжелее и холоднее. Причина, по которой украинцы мрачны, заключается в том, что они не только не преуспели в этом году, они знают, что позиция россиян улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе, и они видят, что произошло в ЕС", - пишет AP.

Пентагон официально объявил: деньги для Украины закончатся 30 декабря. Сейчас на закупку оружия тратят последний миллиард. Конгрессмены-республиканцы сравнивают вмешательство в украинский конфликт с неудачным опытом во Вьетнаме.

"Мы отправляем им наши деньги - половину они крадут. Мы посылаем вооружение - а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", - сказал Тим Берчетт, член Палаты представителей Конгресса США.

Власти ФРГ с немецкой педантичностью продолжают наступать на те же грабли, что и их заокеанские коллеги. Германский оборонный концерн Rheinmetall получил от Бундесвера заказ на производство для Украины десятков тысяч артиллерийских боеприпасов. Но есть нюанс: контракт на трехзначную сумму в миллионах евро компания сможет выполнить не раньше 2025 года. Киеву пока остается лишь утешаться 12-м пакетом антироссийских санкций. Список рестрикций пополнился запретом на импорт в ЕС из России алмазов, ряда газов и металлов. Ответ немецких фермеров на оголтелую поддержку Украины в ущерб своим аграриям - в правительственном квартале Берлина под окнами чиновников теперь благоухают горы навоза. Чтобы ощутили, чем пахнет недальновидная политика. Такого протеста столица Германии еще не видела: полторы тысячи тракторов полностью заблокировали центр.

На польско-украинской границе фермеры присоединились к забастовке перевозчиков. И вновь избранный премьером Дональд Туск, призывающий запад к полной мобилизации ради Украины, ничего поделать с этим не может.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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