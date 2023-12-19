ХАМАС продолжает оказывать Израилю ожесточенное сопротивление

Для внезапных атак используют плотную застройку и разветвленную сеть тоннелей

Несколько секунд - и бронетранспортер падает с постамента. ХАМАС установил этот монумент в память о нападении на израильское подразделение во время войны в Газе в 2014 году. Снос памятника, по мнению израильского командования, символизирует полное освобождение главного города палестинского анклава от боевиков.

"Сейчас ЦАХАЛ действует по всей территории Газы. На севере сектора наши войска уничтожили тысячи террористов и военную инфраструктуру. На юге, в Хан-Юнисе, мы последовательно ликвидируем лидеров ХАМАС, выявляем остальных руководителей группировки, их связи и пособников. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не достигнем наших целей", - заявил Йоав Галант, министр обороны Израиля.

Несмотря на сильнейшие бомбардировки сектора Газа израильской армией, боевики ХАМАС в ряде районов продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Для внезапных атак используют плотную застройку и разветвленную сеть тоннелей. Всего с начала операции в Газе погибли уже 127 израильских военнослужащих.

В последние дни стали появляться сообщения о близости нового перемирия, но официальный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что прекращать боевые действия группировка не намерена.

"Мы еще раз заявляем: не будет никаких переговоров об обмене заложниками до тех пор, пока израильская агрессия полностью не прекратится. В свою очередь, мы открыты для любой инициативы, направленной на прекращение этой агрессии, со стороны братьев в Катаре и Египте", - сказал он.

Палестино-израильский конфликт постоянно балансирует на грани серьезного разрастания. Ливанская военизированная группировка "Хезболла" регулярно обстреливает северные районы Израиля. Накануне пострадали здания и машины в городе Кирват-Шмона. В ответ ЦАХАЛ наносит авиаудары. Причем бомбит не только пункты размещения "Хезболлы" в Ливане, но и военные объекты в Сирии.

Накаляется обстановка и в Красном море. США объявили о начале там международной операции для обеспечения безопасности навигации и охране торговых судов, которые подвергаются ударам со стороны йеменских хуситов. Ранее крупнейшие судоходные компании заявили об остановке перевозок по Красному морю из-за ударов по кораблям, в том числе баллистическими ракетами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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