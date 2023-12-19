Китай пострадал от разрушительного землетрясения

Погибших - около 120 человек

Посетители кафе в панике выбегают наружу, молодой муж обнимает перепуганную жену. Кадры из зоны землетрясения - первые в выпусках новостей на китайском ТВ. Число официально подтверждённых жертв достигло 118 человек. Сотни получили травмы различной степени тяжести.

"Мы мобилизуем все медицинские ресурсы провинции и приложим все усилия для того, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь. Мы протестируем качество воды. Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, будут переведены в центральные больницы", - сообщает Бай Юпин, заместитель директора Комиссии здравоохранения провинции Ганьсу.

Большинство погибших и пострадавших – жители как раз этой провинции. Именно там, на глубине десяти километров, залегал очаг землетрясения магнитудой 6,5. Но затронуло и соседнюю провинцию Цинхай. А отголоски ощущались даже в казахской Алма-Ате. В общей сложности стихией разрушено до пяти тысяч домов - многие люди еще находятся под завалами. Повреждены дороги, нарушено электро- и водоснабжение.

Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов эту ночь провели на улице. Для них срочно возводят палатки. Греются у костров - на улице минус 14. Для поисков выживших и устранения последствий привлечены полторы тысячи пожарных, спасателей, сотрудников других экстренных служб. Еще столько же готовятся к отправке в зону бедствия. На место вылетел глава МЧС Китая. Операция проходит в непростых условиях - многие районы расположены в высокогорье, до двух тысяч метров над уровнем моря.

Новые тревожные сигналы приходят уже из самого западного региона страны - еще одно землетрясение произошло сегодня утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Магнитуда составила 5,5. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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