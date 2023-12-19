Кишинев вновь беспочвенно обвинил Москву

Россия предпринимает попытки дестабилизировать в Молдавии и будет их продолжать — такое утверждение сделала во вторник, 19 декабря, молдавский президент Майя Санду.

По словам политика, такие попытки якобы могут активизироваться к весне 2024 года, сообщает ТАСС.

Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что результаты муниципальных выборов в Молдавии лишний раз подтверждают: многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией, несмотря на утверждения официального Кишинева о неуважении Москвой интересов граждан республики.

Российский лидер Владимир Путин напоминал, что Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы. Если Кишинев хочет выйти из СНГ — это его право, но тогда он утратит преференции на энергетическом и сельскохозяйственном рынках, которыми пользуются члены интеграционных региональных объединений.

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