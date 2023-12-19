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Запад не верит в прорыв ВСУ даже при выделении дополнительной помощи

10:38
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Западные доноры уже не помогут переломить ситуацию

Запад не верит в способность украинской армии добиться прорыва на фронте, несмотря на помощь других стран. Об этом во вторник, 19 декабря, пишет Bloomberg.
Белый дом объявил о последнем пакете военной помощи Украине

По словам источников агентства, в Европе и в Вашингтоне уверяют Киев, что помощь, вероятно, будет одобрена в той или иной форме в начале 2024 года, но маловероятно, что это поможет прорыву ВСУ.

Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы, отметили собеседники Bloomberg.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2024 году ситуация на Украине станет еще более неприятной для Запада — "возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. Политик отметил, что ситуация на фронте очень сложная для украинской армии.

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