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В Москве после Нового года перекроют часть ветки метро

10:50
  • вторник
  • 19 декабря 2023

На пять дней

В Москве с 3 по 8 января перекроют часть станций Калужско-Рижской ветки метро.  

Будут закрыты станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Дни выбраны неслучайно – в праздники людей меньше в транспорте, чем в обычные дни.

Пятидневное закрытие станций оранжевой ветки метро связано с тем, что ПАО "МОЭК" будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро.

"Для безопасности пассажиров и по просьбе компании движение на этом участке ограничили", - говорится в сообщении правительства Москвы.

На участке запустят компенсационные автобусы, зайти повторно в метро можно будет бесплатно.   

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