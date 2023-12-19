Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения

Погибло множество людей

Российский лидер Владимир Путин направил китайскому коллеге Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказали в пресс-службе Кремля.

Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

По последним данным, при этом стихийном бедствии погибли не менее 118 человек, более 400 человек получили травмы и ранения. Порядка пяти тысяч домов и строений разрушены.

Толчки произошли на северо-западе Китая в густонаселенном районе, когда местные жители спали. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, ее осложняет сильный мороз — температура воздуха составляет около минус 13 градусов.

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