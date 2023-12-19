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Около 800 цифровых инженеров подготовлены за два года

11:02
  • вторник
  • 19 декабря 2023

В следующем году планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей

Около 800 специалистов по специальности "Цифровой инженер" подготовили за два года по программам, которые разработаны в столице. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Столичный опыт цифровизации будет тиражироваться в регионы: кадры для строительства будущего активно готовятся "цифровыми академиями" российских ИТ и строительных компаний. Теперь специалисты, получившие квалификацию "Цифровой инженер ПТО", могут работать в электронном виде с исполнительной строительной документацией (ИТД)", - отметил Бочкарёв.

Разработанная в Москве программа подготовки представлена уже в 14 регионах. В следующем году планируется обучить 2 тысячи цифровых строителей в Москве и регионах. При этом половина из них будет работать в столице.

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