Ирландия отказалась стать гарантом безопасности Украины

Дублин также не верит в скорое вступление Украины в ЕС

Ирландия не собирается выступать гарантом безопасности Украины, поскольку ирландская армия состоит всего из восьми тысяч человек и не может ни на что повлиять. Об этом рассказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

По мнению политика, "очень трудно ожидать окончания войны в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще думают, что могут победить", сообщает ТАСС.

При этом Варадкар скептически оценил перспективы евроинтеграции Украины в обозримом будущем.

Мы приняли их в качестве кандидата на вступление в Европейский союз. Но эти переговоры, как правило, занимают много времени. Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики прежде, чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в союз. Аналогичная картина была в случае с Польшей, странами Центральной Европы. Поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что "призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, конечно же, с очень прочными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться вновь стать мостом между Россией и Европой".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что Еврокомиссия разработала и предложила странам Евросоюза "продвинутые гарантии безопасности" для Украины. Речь идет прежде всего о расширении Европейского фонда мира для финансирования новых поставок оружия Украине.

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