ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дагестане задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

11:46
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Подозреваемый участвовал в нападении на Новолакский район в сентябре 1999 года

В Дагестане сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета задержали бывшего участника банды террористов Басаева и Хаттаба.

Как сообщили в ведомстве, собраны неопровержимые доказательства участия подозреваемого в нападении на Новолакский район Республики Дагестан в сентябре 1999 года.

В результате действий преступной группировки около сотни человек погибли, больше 200 пострадали. В том числе - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Розыск террористов, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба, задержанный сотрудниками ФСБ России
Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба, задержанный сотрудниками ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.