В Дагестане задержали бывшего участника банды Басаева и Хаттаба

Подозреваемый участвовал в нападении на Новолакский район в сентябре 1999 года

В Дагестане сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета задержали бывшего участника банды террористов Басаева и Хаттаба.

Как сообщили в ведомстве, собраны неопровержимые доказательства участия подозреваемого в нападении на Новолакский район Республики Дагестан в сентябре 1999 года.

В результате действий преступной группировки около сотни человек погибли, больше 200 пострадали. В том числе - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Розыск террористов, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

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