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Собянин: Борьба с онкологическими заболеваниями - приоритет для Москвы

11:09
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Число выявленных новообразований увеличилось больше чем в два раза

Четвертый городской эндоскопический центр открылся в Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова.

Об этом во вторник, 19 декабря, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Борьба с онкологическими заболеваниями – одна из приоритетных задач для города. И сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи. Злокачественные опухоли органов пищеварения успешно лечатся, если обнаружить их своевременно", - сказал мэр.

Собянин отметил, что после открытия трех эндоцентров в 2021 и 2022 годах число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось больше чем в два раза. Четвертый центр сделает еще доступнее. Ожидается, что он будет проводить более 140 исследований в сутки. Все они будут выполняться под мягкой седацией.

Записаться в центр можно онлайн по направлению врача. Все результаты будут загружаться на единую цифровую платформу, где их могут посмотреть и врач в поликлинике, и пациент.

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