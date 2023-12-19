Заболеваемость коронавирусом снизилась на 11,5% за неделю

Скончались 164 пациента
С 11 по 17 декабря в России госпитализирован 8701 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за неделю 104752 человека, скончались 164 пациента с коронавирусом.
Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизился на 11,5% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций снизилось на 7,9%.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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