Заболеваемость коронавирусом снизилась на 11,5% за неделю

Скончались 164 пациента

С 11 по 17 декабря в России госпитализирован 8701 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 104752 человека, скончались 164 пациента с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизился на 11,5% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций снизилось на 7,9%.

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