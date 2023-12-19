ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ бросили часть позиций под Новомихайловкой

11:37
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Украинской армии не удается потеснить ВС России

Украинские войска покинули несколько позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Ночные охотники" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ
Стало известно о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Как отметил Гагин, под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно, поэтому с первой линии обороны украинские военные были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь, сообщает ТАСС.

Западные журналисты тем временем пишут, что Запад уже не верит в способность украинской армии добиться прорыва на фронте, несмотря на помощь других стран. Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может затянуться долгие годы в форме замороженного конфликта.

При этом командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский признал, что ВСУ испытывают нехватку артиллерийских снарядов и были вынуждены сократить масштаб ряда операций из-за снижения иностранной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа группы огневой поддержки в зоне СВО
Работа группы огневой поддержки в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.