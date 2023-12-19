Украинской армии не удается потеснить ВС России

Украинские войска покинули несколько позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Как отметил Гагин, под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно, поэтому с первой линии обороны украинские военные были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь, сообщает ТАСС.

Западные журналисты тем временем пишут, что Запад уже не верит в способность украинской армии добиться прорыва на фронте, несмотря на помощь других стран. Тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным, что противостояние может затянуться долгие годы в форме замороженного конфликта.

При этом командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский признал, что ВСУ испытывают нехватку артиллерийских снарядов и были вынуждены сократить масштаб ряда операций из-за снижения иностранной помощи.

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