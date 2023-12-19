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Ростовский губернатор дал поручения после гибели бойца Рудакова

12:00
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Выполнить его последнюю просьбу поручил министр обороны

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что поручил связаться с семьей погибшего на фронте Романа Рудакова и оказать его родным всю необходимую помощь.
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова

Политик написал в своем Telegram-канале, что родственников бойца, уроженца Батайска Ростовской области, еще днем ранее навестил глава городской администрации Батайска, а также представители Министерства обороны.

Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать.

Прощальное послание Романа Рудакова было найдено на стене одного из домов в Марьинке. Отряд российских бойцов попал в засаду и был окружен, рядом нашли девять тел. Военные держали оборону до последнего. Роман успел написать маркером на кирпиче: "Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате".

Узнав об этом, глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что последняя просьба бойца Рудакова будет исполнена.

Российские власти неоднократно указывали, что помощь участникам специальной военной операции и членам их семей является одним из приоритетных направлений, а оказывать поддержку необходимо без волокиты и лишней бюрократии.

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