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Двое рабочих погибли на стройке в Царицыно

12:06
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Их придавило железобетонными блоками

Двое рабочих погибли на стройке в московском районе Царицыно.

Трагедия произошла на улице Ереванской, 4с2. Железобетонные блоки упали на строительную бытовку, в которой находились два человека. Мужчины скончались от полученных травм. Их личности устанавливаются.

Обстоятельства инцидента выясняются. РИА Новости пишет, что обрушение произошло на новостройке.

Столичная прокуратура начала проверку. На место выехал прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

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