ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Hyundai Motor продала завод в России за 10 тысяч рублей

12:16
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Предусмотрена возможность обратного выкупа

Южнокорейская компания Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге примерно за 10 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила газета "Чосон ильбо". В договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа предприятия.

Переговоры ведутся с российской "Арт-Финанс", которая связана с президентом дилера "Авилон", передает РИА Новости. Эта же компания приобрела российский бизнес Volkswagen после ухода гиганта.

Hyundai приостановил работу в России в марте 2022 года, тогда же прекратилось производство на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. На заводе собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Завод Hyundai Motor
Завод Hyundai Motor
Hyundai Motor
Hyundai Motor
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.