Hyundai Motor продала завод в России за 10 тысяч рублей

Предусмотрена возможность обратного выкупа

Южнокорейская компания Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге примерно за 10 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила газета "Чосон ильбо". В договоре будет предусмотрена возможность обратного выкупа предприятия.

Переговоры ведутся с российской "Арт-Финанс", которая связана с президентом дилера "Авилон", передает РИА Новости. Эта же компания приобрела российский бизнес Volkswagen после ухода гиганта.

Hyundai приостановил работу в России в марте 2022 года, тогда же прекратилось производство на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. На заводе собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

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