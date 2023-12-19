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Россия предложила властям Китая помощь после землетрясения

12:20
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Жертвами стихийного бедствия стали минимум 118 человек

Россия желает скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим при землетрясении в Китае, выражает соболезнования семьям погибших и предлагает помощь в устранении последствий ЧП. Об этом во вторник, 19 декабря, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Мишустин подчеркнул, что по решению президента России Владимира Путина Москва готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии Министерства чрезвычайных ситуаций, "если это потребуется нашим китайским друзьям", сообщает РИА Новости.

Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим.

Ранее заместитель директора Комиссии здравоохранения провинции Ганьсу Бай Юпин рассказал, что местные власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы системы здравоохранения, чтобы оказать пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, будут переведены в центральные больницы. Для людей, лишившихся крова и пристанища, экстренно устанавливают палатки и организуют обогрев.

Российский лидер Владимир Путин направил китайскому коллеге Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения.

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