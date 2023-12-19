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В России отменили комиссию при оплате ЖКУ для льготников

12:32
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Сделать это пообещал президент Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие запрет кредитно-финансовым организациям взимать комиссионные при оплате некоторыми гражданами жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ

Запрет адресован банкам, кредитным организациям и платежным агентам. Он распространяется не только на перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, но и на перевод пеней.

Получателями льготы являются россияне, признанные нуждающимися в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан определит правительство России дополнительно, сообщает ТАСС.

Ранее российское федеральное правительство выделило дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан. Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено около 105 миллиардов рублей.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2023 года остались неизменными, следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. Это связано с тем, что в 2022 году кабмин повышал тарифы за услуги ЖКХ дважды. Перенос сроков был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

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