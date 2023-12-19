Песков напомнил про варианты обхода европейских санкций

ЕС ввел 12-й пакет рестрикций против России

Новый санкционный пакет Евросоюза свидетельствует о том, что ресурс областей, где их могут вводить, исчерпывается. Такое заявление сделал во вторник, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что введение Брюсселем "алмазного пакета" санкций против России было прогнозируемым, есть варианты его обхода, которые будут реализовываться.

При этом Песков подчеркнул, что предполагаемая заморозка активов со стороны ЕС для российских оборонных предприятий не представляет опасности, поскольку "таких там нет", сообщает РИА Новости.

Ранее на введение Брюсселем новых ограничительных мер отреагировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что ЕС своими действиями вредит в первую очередь собственным гражданам и бизнесу. Володин также напомнил, что западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов — "эти деньги остались в России".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что запас прочности отечественной экономики достаточен, чтобы идти вперед. В условиях беспрецедентных санкций сыграла свою роль консолидация российского общества, устойчивость экономики и финансов, а также возрастание возможностей силовой составляющей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"