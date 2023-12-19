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Кремль подвел итоги операции по эвакуации россиян из Газы

13:20
  • вторник
  • 19 декабря 2023

О ее завершении объявило накануне МЧС

Работа по эвакуации россиян из сектора Газа была проделана огромная и нужная. Такое заявление сделал во вторник, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Операция по эвакуации россиян из сектора Газа завершена

Спикер Кремля подчеркнул, что "это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации", сообщает РИА Новости.

Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная.

Эвакуируемых доставляли из Каира в Россию спецбортами МЧС, в полете людей сопровождали медики. По прибытии на российскую землю эвакуированных осматривали врачи — у некоторых были выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Людям оказали всю необходимую медицинскую помощь вплоть до госпитализации.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини подчеркивал, что возобновление боевых действий привело к тотальному уничтожению инфраструктуры палестинского анклава. В итоге сектор Газа больше не является пригодным для жизни местом.

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