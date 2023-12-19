Во "Внуково" ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Мера начала действовать с 11:54 мск

Аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Мера начала действовать с 11:54 мск по "независящим от аэропорта причинам", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В свою очередь telegram-канал "112", пишет, что в "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" сейчас введен план "Ковер". Он означает, что что есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы России.

Все самолеты направляются в аэропорт "Шереметьево".

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