Собянин: К концу года в столице будет работать 120 центров "Московского долголетия"

Центры долголетия - это уютная атмосфера и возможность прекрасно провести время

Секрет этого салата не только в ингредиентах и заботливых руках, которые его приготовили. Все дело в атмосфере вокруг. Здесь она праздничная. В канун Нового года Центр долголетия празднует новоселье.

"Мы сюда с радостью идем, потому что здесь очень уютно, мы расслабляемся, мы чувствуем себя молодыми. А потом мы идем счастливые, бодрые и несем эту радость в семью", - говорит пенсионерка Лидия Шамова.

Современные бабушки и дедушки уже не такие, как были раньше. Они занимаются спортом, играют в бильярд, теннис. А еще создают своими руками елочные игрушки.

"Началось с того, что я делала это для внучек. У нас в семье целая коллекция, когда они украшают, присылают мне фотографии, очень приятно. И всем радостно", - рассказывает пенсионерка Алена Астрова.

Новый центр "Московского долголетия" "Измайлово" открывают в помещении бывшего ЗАГСа. И первым поздравить посетителей центра с новосельем приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вы для нас зажгли этот новый очаг тепла, свет, доброты. А мы от всего сердца приготовили сам особые сюрпризы. Чего желать вам? Вы такие прекрасные, живые, энергичные, желание и так сбылось уже", - отметил мэр.

На новогодней елке десятки шаров с желаниями. Свой повесил и глава города.

"Мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, почти в каждом районе. Москва тоже растет. И самое главное - не в количестве этих центров, не в количестве этих зданий, а то, что вы их наполняете своим душевным теплом, что это становится вторым домом", - добавил Собянин.

Городскому проекту "Московское долголетие" - шестой год. За это время к нему присоединились больше полумиллиона жителей. Ведь центры находятся в пешей доступности от дома. С каждым годом в проекте все больше программ. В этом году пенсионерам предложили самим стать наставниками. У многих уже взрослые внуки, а тут можно провести время с детьми, которые остались без попечения родителей. Стать для ребенка если не мамой, то бабушкой или дедушкой. И, как видно, сил у этих людей хватает. Даже во время праздника думают о своих подопечных.

"Кстати, мы приняли решение - в новогодние праздники все клубы должны работать", - сообщил мэр.

Кажется, одно из заветных желаний посетителей центра Сергею Собянину все-таки удалось исполнить.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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