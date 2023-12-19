Готовы к достижениям: как в больнице имени Ворохобова помогают спортсменам

В Московском спинальном центре стабилизируют позвоночник с помощью известного профессионалам динамичного имплантата

Профессиональный боксер Мурат Гассиев впервые за полтора года работает на тренировке в полную силу. Боли в спине мучали настолько, что было сложно ходить. О продолжении карьеры не могло быть и речи. Обошел десяток врачей, но помочь смогли только в спинальном центре при 67-й городской больнице имени Ворохобова.

"На второй день я уже почувствовал эту легкость. На самом деле чуть психологически было тяжело перебороть через себя, пойти ровно стоять. Вот так ходил искривленный. На второй день уже так было, и постепенно я хоть узнал, что такое хороший сон, а то обычно всегда просыпался в пять утра от боли", - говорит спортсмен.

Мурата лечили по уникальной методике, разработанной нейрохирургом Дмитрием Дзукаевым. Еще один именитый пациент - бразилец Леандро Энрике Сиприано Катарино Де Жесус. У нас он больше известен как Нандо - игрок сборной России по мини футболу. Проблема с позвоночником ставила крест на его успешной карьере.

"Первая мысль - что с футбольной карьерой закончено. Я даже не мог надевать носки. Было очень сложно. Мой доктор посоветовал мне Дмитрия Николаевича", - рассказывает Нандо.

В Московском спинальном центре стабилизируют позвоночник с помощью известного профессионалам динамичного имплантата, но по совершенно другой методике, которую российские врачи уже запатентовали.

"Мы достигаем свободы нервных структур и обеспечиваем стабильность оперированного сегмента позвоночника благодаря новой методике, разработанной в рамках грантовой программы мэра. За очень короткие сроки она позволяет возвращаться в спорт высших достижений. Конечно, мы оперируем не только выдающихся элитных спортсменов. Просто они способны показать, как работает эта методика в стрессовых условиях", - отметил Дзукаев.

Успех методики специалист показывает не на графиках во время конференций, а на деле. Нейрохирург проводит турнир по футболу. Врачи встречаются со своими пациентами, среди которых - именитые спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр.

"Создать вот такой прекрасный праздник перед Новым годом для своих друзей, многие здесь давно друг друга не видели. Здесь вы видите очень много известных спортсменов из разных видов спорта, которые с большим удовольствием участвуют сегодня в этом турнире", - говорит заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

На вопрос "Какой счет?" участники турнира отшучиваются - тут никто не считает. Ведь если пациенты после таких сложных операций могут с азартом играть в футбол, а врачи с гордостью наблюдать за их результатами, то победителем оказывается каждый.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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