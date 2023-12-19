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В Государственный исторический музей передали "археологический конфискат"

15:07
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Экспозиция музея пополнилась оружием, воинским снаряжением, ювелирными украшениями и предметами быта

В Государственный исторический музей передали "археологический конфискат" - десятки экспонатов, которые изъяли из незаконного оборота правоохранительные органы.

Экспозиция музея пополнилась оружием, воинским снаряжением, ювелирными украшениями и предметами быта. География артефактов охватывает самые разные культуры и эпохи.

Так, наиболее древней находкой оказалось навершие, датируемое 6 веком до нашей эры, которое явно привезли из Закубанья. А одним из самых интересных артефактов считают шлем 5-4 веков до нашей эры, который демонстрирует влияние греческой культуры на варварские племена.

Утрата таких ценностей - большая потеря для историков. Но благодаря правоохранительным органам их все же удаётся вернуть и сохранить.

"Мы сегодня представляем несколько предметов, которые насчитывают 74 артефакта, изъятых у, скажем так, коллекционера, который пытался вывезти это за рубеж. Это действительно очень ценные вещи, ценные артефакты, которые так или иначе раскрывают историю этих территорий, на которых наше государство находится", - отметила Марина Чистякова, заместитель генерального директора Государственного исторического музея по фондовой работе.

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Презентация археологических артефактов
Презентация археологических артефактов
Презентация археологических артефактов
Презентация археологических артефактов
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