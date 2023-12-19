В "Зарядье" открылась выставка загадочного мастера русского авангарда

Впервые из Петербурга в Москву привезли более 80 работ Павла Филонова

Загадка - уже в названии самой выставки. Непривычное, да просто неправильное ударение - "Художник мирóвого расцвета". Но именно так Павел Филонов писал о себе.

"Мирóвый - это его исследования, это его философия жизненная, на которой было построено все его творчество, на самом деле. Мирóвый - это вселенский", - объяснила Ольга Галактионова, генеральный директор "РОСИЗО".

Новое понимание мироздания и, собственно, предназначения в нем творцов. Когда все в мире художниками уже написано, им остается только заглянуть внутрь этого мира, считал Филонов. Он очень интересовался наукой. Называл себя исследователем, а свой метод - аналитическим.

"Вот там "Головы" в двадцатые годы он пишет. С обнаженными процессами, которые происходят за пределами видимой действительности, видимой головы, то, что происходит внутри нас. И не только нас, но и животных", - указала Евгения Петрова, куратор выставки.

Яркие, экстравагантные, эпатажные - даже в 21 веке, когда публику уже сложно чем-то удивить! На выставке практически все знаковые работы Филонова - и знаменитые "Живые головы", и "Пир Королей", и "Крестьянская семья", которую часто называют еще и "Святым семейством". Жена Филонова в своих дневниках писала, что однажды прочитала ему о совершенном учеными открытии ультрафиолетовых излучений живых тканей.

"Про метагенетические лучи она ему рассказывала, читала, точнее, об открытии, которое было сделано в 1923 году. Он это все прослушал и сказал - а я это пишу уже лет как десять!", - отметила также Петрова.

С заказами большую часть жизни у художника было очень тяжело. А свои картины он не продавал - с самого начала завещал государству. Зачастую жил впроголодь. Спасала младшая сестра Евдокия. Ее портрет - в совершенно непривычной для Филонова реалистичной манере. Он всегда демонстрировал его на выставках. Благодаря сестре сохранились все его произведения.

Павел Филонов умер в 1941-м во время блокады Ленинграда.

"Евдокия Николаевна в блокадном городе на саночках вывозила все это. Сначала она привезла все это в Русский музей, где это все хранилось на временном хранении. И только в 1988 году Евдокия Николаевна подарила практически всё наследие в Русский музей", - продолжает куратор.

Тогда же имя художника вернулось из небытия. В Русском музее, в коллекции которого теперь больше трехсот филоновских работ, устроили первую выставку. И с тех пор - множество исследований, объяснений и разных версий изображенного Филоновым на своих картинах. Впрочем, сами искусствоведы говорят - со стопроцентной уверенностью расшифровать произведения этого загадочного художника не удалось еще никому.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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