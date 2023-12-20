На Кузнецком мосту представили выставку дизайнерских елок

Главной темой этого года стала сказка Маршака "12 месяцев"

На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елок.

Главной темой этого года стала сказка Маршака "12 месяцев". Есть весенние елки. Они напоминают о пробуждении подснежников и приближении лета.

А вот снегирей, яркие красные ягоды и сосульки можно увидеть на ветвях ёлок зимних. В создании образов принимали участие московские дизайнеры, художники и блогеры. А, например, февральскую елку наряжали звезды Большого театра.

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