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На Кузнецком мосту представили выставку дизайнерских елок

15:13
  • среда
  • 20 декабря 2023

Главной темой этого года стала сказка Маршака "12 месяцев"

На Кузнецком мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елок.

Главной темой этого года стала сказка Маршака "12 месяцев". Есть весенние елки. Они напоминают о пробуждении подснежников и приближении лета.

А вот снегирей, яркие красные ягоды и сосульки можно увидеть на ветвях ёлок зимних. В создании образов принимали участие московские дизайнеры, художники и блогеры. А, например, февральскую елку наряжали звезды Большого театра.

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Открытие выставки дизайнерских елей
Открытие выставки дизайнерских елей
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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