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В Московском зоопарке показали новые достижения маленькой панды

15:10
  • вторник
  • 19 декабря 2023

Сама удивилась, что способна на такое

В Московском зоопарке показали новые достижения маленькой панды: она сделала первые шаги.

Получилось, правда, не сразу. Приподнялась на передних лапах, однако задние категорически не слушались. Пока их подтягивала - устала. Полежав несколько секунд, сделала новую попытку подняться. Наконец, небольшое движение вперед крохотным телом - и пошла!

Судя по перепуганным глазам, сама удивилась, что способна на такое. Шаги еще неуверенные, да и не спринтерские: пройдя, пошатываясь, всего несколько сантиметров, малышка снова плюхнулась на пол. Но направление задано верно.

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