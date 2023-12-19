ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты

В столице проходит юбилейный съезд партии

В Москве открылся внеочередной, 35-й съезд ЛДПР. Он приурочен к 30-летию победы партии на выборах депутатов Госдумы.

Заседание проходит на территории "Крокус Экспо". Приоритетными темами стало содействие ЛДПР в выполнении задач спецоперации, обсуждение поправок в устав и вопросы региональной повестки. Участники съезда выдвинули лидера фракции Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

"Благодарю всех участников внеочередного, 35-го съезда политической партии ЛДПР, либерально-демократической партии России. Это особый день. День, когда я принимаю на себя ответственность за то, что собираюсь сделать для страны. Для нашей партии. Для каждой семьи и каждого человека", - сказал Слуцкий.

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